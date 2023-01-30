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المرأة

بيع فستان فخم للأميرة ديانا بسعر خيالي.. وهذا سره! (صورة)

Lebanon 24
30-01-2023 | 08:00
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لا تزال فساتين الأميرة ديانا ومجوهراتها الفخمة محط اهتمام عشّاقها حول العالم، حيث عُرض أخيراً أحد فساتينها في مزاد علني في صالة "سوذبيز" بنيويورك وحظي باهتمام مصمّمي الأزياء حول العالم وتم بيعه بمبلغ خيالي.
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وعُرض فستان الأميرة الراحلة الأرجواني بتصميم مميّز، فجاء مكشوف الصدر والأكتاف وبدون حمّالات، وسبق أن ارتدته عام 1991 وهو من تصميم فيكتور إدلشتاين، وعُرض في المزاد مقابل مبلغ قدره 604.800 دولارات.

وأوضحت "سوذبيز" أن العرض النهائي لبيع الفستان المخملي الفخم بلغ خمسة أضعاف التقديرات التي تم توقّعها ما بين 80 و 120 ألف دولار.



يُذكر أن هذا الفستان بيع في عام 1997 كجزء من عمل خيري وسط ما يقرب من 79 فستاناً تبرّعت بها الأميرة ديانا، وذلك لصالح إحدى المنظّمات التي تعالج مرض الإيدز والسرطان في مستشفى مارسدن الملكي، وبلغت قيمة مبيعات فساتينها في ذلك الوقت نحو 3.25 ملايين دولار. (لها) 
المصدر: لها
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