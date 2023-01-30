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المرأة

نصائح لتعويد طفلك الدارج على النوم في سرير منفصل

Lebanon 24
30-01-2023 | 14:00
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على الرغم من كل الصعوبات، يمكنكِ تعويد طفلك الدارج على النوم بمفرده في سريره الخاص عبر تطبيق النصائح التالية.
1- أخبري طفلك أن سريرك مساحة خاصة وليس عائلية
قد تعتقدين أن طفلك لا يفهم معنى حديثك، ولكن الأطفال أذكياء جداً. تحدثي مع طفلك عن أهمية نوم الأب والأم في سرير منفصل، وأن سريرك مساحة خاصة بكِ وبوالده، وليس مساحة عائلية، وأن سريره أيضاً مساحة خاصة به، حيث يمكنه الاسترخاء والنوم باستقلالية مثل البالغين.
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2- أكدي لطفلك أن غرفته مكان آمن
قد يرفض الطفل النوم بمفرده لأنه يخاف من غرفته، فالطفل يشعر بالأمان في أحضان والدته، وهنا يجب التأكيد لطفلك أن غرفته مكان آمن، عبر أخذه في جولة والإشارة لكل تفاصيل الغرفة، خاصة الأماكن التي تشعره بالتوتر، مثل تحت السرير أو خزانة الملابس، والتأكيد على أن جميعها آمنة، وبالتالي يشعر الطفل بالأمان والاطمئنان عند التواجد في غرفته بمفرده.
3- افصلي طفلك تدريجياً
يُفضل عدم فصل الطفل عن سريك بشكل مفاجئ. افصلي طفلك تدريجياً، أولاً في فراش منفصل بنفس الغرفة، ثم انتقلي أنتِ معه إلى غرفته وكل منكما في فراش منفصل، ليكون نومه المنفرد على سريره محطة أخيرة لعملية الفصل. (نواعم)    
المصدر: نواعم
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