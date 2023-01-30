نصائح لتعويد طفلك الدارج على النوم في سرير منفصل

Advertisement

على الرغم من كل الصعوبات، يمكنكِ تعويد طفلك الدارج على النوم بمفرده في سريره الخاص عبر تطبيق النصائح التالية.1- أخبري طفلك أن سريرك مساحة خاصة وليس عائليةقد تعتقدين أن طفلك لا يفهم معنى حديثك، ولكن الأطفال أذكياء جداً. تحدثي مع طفلك عن أهمية نوم الأب والأم في سرير منفصل، وأن سريرك مساحة خاصة بكِ وبوالده، وليس مساحة عائلية، وأن سريره أيضاً مساحة خاصة به، حيث يمكنه الاسترخاء والنوم باستقلالية مثل البالغين.2- أكدي لطفلك أن غرفته مكان آمنقد يرفض الطفل النوم بمفرده لأنه يخاف من غرفته، فالطفل يشعر بالأمان في أحضان والدته، وهنا يجب التأكيد لطفلك أن غرفته مكان آمن، عبر أخذه في جولة والإشارة لكل تفاصيل الغرفة، خاصة الأماكن التي تشعره بالتوتر، مثل تحت السرير أو خزانة الملابس، والتأكيد على أن جميعها آمنة، وبالتالي يشعر الطفل بالأمان والاطمئنان عند التواجد في غرفته بمفرده.3- افصلي طفلك تدريجياًيُفضل عدم فصل الطفل عن سريك بشكل مفاجئ. افصلي طفلك تدريجياً، أولاً في فراش منفصل بنفس الغرفة، ثم انتقلي أنتِ معه إلى غرفته وكل منكما في فراش منفصل، ليكون نومه المنفرد على سريره محطة أخيرة لعملية الفصل. (نواعم)