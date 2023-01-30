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المرأة
السرطان ينهي حياة نجمة عالمية
Lebanon 24
30-01-2023
|
16:00
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أعلن زوج الممثلة الأميركية آني ويرشينغ وفاتها عن 45 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.
وعبّر زوج الراحلة الممثل الكوميدي ستيفان فول عن حزنه الشديد لفقدانها بمنشور، قال فيه: "هناك جرح كبير في عائلتنا اليوم، على الرغم من أنها تركت جميع الأدوات لملئه. لقد وجدت الفرح في أبسط اللحظات، فلم تكن بحاجة الى الموسيقى حتى ترقص. علّمتنا ألا ننتظر المغامرة للعثور على السعادة. وداعاً يا صديقتي، أحبك يا عائلتي الصغيرة".
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وأكدت مواقع الأخبار الأميركية التي تهتم بأخبار المشاهير، أن بطلة مسلسل "24" أصيبت بمرض السرطان عام 2020، أي قبل 3 سنوات، من دون الكشف عن نوعه أو المرحلة التي شُخّص فيها.
المصدر:
لها
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