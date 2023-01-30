حب الشباب المزعج يظهر على رقبتك.. كيف تتصرفين حياله؟

قد تكونين على أهبة الاستعداد للذهاب لحضور إحدى المناسبات، وتتفاجئين ببعض الحبوب على رقبتك، وتلاحظين وجود البثور بشكل غير متوقع، عاجزةً عن إخفائها بسهولة، ورغم أن وجهك لا يعاني الأمر نفسه، أو أنه يكون خفيفاً جداً، فإن تلك الحبوب على رقبتك مختلفة؛ فهي أكبر وأكثر احمراراً.

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يقول طبيب الأمراض الجلدية، الدكتور كينيث هاو لماري كلير، إن حب الشباب الهرموني هو سبب هذه النتوءات الكبيرة والعميقة، التي تظهر على رقبتك بين فترة وأخرى.





وكما لحب الشباب المعروف أسبابه، فإن لهذا النوع الهرموني أسبابه أيضاً، ومن أبرزها استخدام بعض منتجات الشعر، والملابس المتسخة أو المزعجة، وحتى القلائد قد تكون سبباً مهماً لظهورها، كما يؤكد أطباء الجلدية.





ولا يعني وجود هذه الأسباب أنها وحدها التي تتحكم بظهور الحبوب والبثور، فقد تكون نفس أسباب حب الشباب العادية هي التي توجد حب الشباب الهرموني، ومنها: التعرض للضغط وتناول بعض الأدوية.





وتوجد قائمة طويلة جداً من الأسباب المحتملة، لذلك يعتبر علاج حب الشباب في الرقبة تحدياً حقيقياً، خاصة عندما يطول وجود هذه النتوءات لفترات طويلة.





إليك بعض النصائح المهمة التي تساعدك في التعامل مع هذه البقع العنيدة، مع الإبقاء على خيار زيارة الطبيب، للحصول على مساعدة إضافية.

دائماً يقال: "الوقاية أفضل من العلاج"، لذا إن ممارسة بعض العادات، قد تكون كافية للوقاية من ظهور هذه البقع المزعجة.

إذا كنت من ممارسي الرياضة ولاحظت أن وجود هذه الحبوب يتزامن مع لعب التمارين، فعليك الحرص دائماً على غسل الملابس الرياضية بعد كل مرة ترتدينها، ومن المهم جداً تنظيف الرقبة من التعرق، وغسل الشعر بالشامبو، وأن يتم غسل الرقبة بلطف عند الاستحمام.

وعليك تجنب ارتداء الملابس والمعدات، التي تسبب الاحتكاك في منطقة الرقبة.

إذا شعرت بأنك جربت كل شيء لمنع ظهور حب الشباب في الرقبة، لكنه مازال مستمراً بالظهور، فهنالك بعض العلاجات التي لا تحتاجين فيها وصفةً طبية.

تقول خبيرة الأمراض الجلدية، هايدي والدورف: "علاج حب الشباب في الرقبة بنفس طريقة علاج حب الشباب على الوجه"، ويكون عن طريق اختيار منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على حمض الساليسيليك، وبيروكسيد البنزويل. وبالمثل، إذا قمت بوضع كريم الأساس والمكياج الآخر على رقبتك، فعليك التأكد من استخدام مزيل المكياج تماماً، كما تفعلين على وجهك.





ويقترح الخبراء، كذلك، بعضاً من العلاجات الطبيعية التي لها فائدة كبيرة، مثل: زيت شجرة الشاي، وبندق الساحرة، وهما مادتان قابضتان للجلد، إضافة لاستخدام أقنعة الطين على الرقبة، للمساعدة في سحب وتجفيف الشوائب المزعجة.