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المرأة

ظهرت من دون نقطة ماكياج.. نادين نسيب نجيم تتعرض للهجوم: بيكفي فيلر وبوتوكس شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
31-01-2023 | 02:09
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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام" ظهرت فيها من دون ماكياج.

 

وعلّقت على الصور بالقول:"مكياج ودون مكياج هما سري اليومي، استخدم منتجي الخاص للمسة ناعمة من المعان، من الشفاه حتى الخدود".

وتابعت: "لا يسعني الإنتظار لتقوموا بتجربتهم.. قريبًا".


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يُشار إلى ان نادين كانت صرحت منذ مدة انها ستطلق مستحضرات تجميل تحمل اسمها.

 

وانهالت التعليقات التي أثنت على جمال نادين من دون ماكياج، الا انها تعرضت للانتقادات حيث علقت إحدى المتابعات بالقول: "طبعاً مابدك ميك أب بيكفي فيلر وبوتوكس ورموش وتكساس و و و و يعني لشو الميك أب اذا في كل هدول ".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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