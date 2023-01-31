"وين امها ما تعلمها اللبس الصح".. إطلالة ماريتا الحلاني الأخيرة تعرضها للانتقادات شاهدوا الفيديو

انتشر فيديو للفنانة ماريتا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني وملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تغني باللغة الإنكليزية في إحدى المناسبات الخاصة.

وظهرت ماريتا بفستان قصير باللون الأسود ونسقت معه صندلا باللون نفسه.

الا ان إطلالة ماريتا عرضتها للانتقادات، حيث علقت إحدى المتابعات بالقول: " الصندل هيك غلط مع اصابع الرجل في شي غلط لازم الواحد ينتبه غريبة وين امها ما تعلمها اللبس الصح رغم انه امها جميلة وانيقة ولبيسة".