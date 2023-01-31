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الظهور الأول لابنة بريانكا شوبرا... هل تشبه والدها؟ (فيديو وصور)

Lebanon 24
31-01-2023 | 11:00
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تحرص النجمة الهندية بريانكا شوبرا على مساندة زوجها نيك جوناس في حياته المهنية، وكان آخرها تواجدها معه خلال حصوله مع باقي أعضاء الفرقة على نجمتهم الخاصة على "ممشى المشاهير" في لوس انجلوس.
 
 
وحضر الحفل ألطف عضو في عائلة جوناس، ابنة بريانكا شوبرا ونيك جوناس، مالتي ماري.
 
 
 وقد استغلت بريانكا الحدث للكشف عن وجه مالتي ماري لأول مرة، بعد نحو عام من ولادتها.
 
 
وعلى إنستغرام، نشرت بريانكا مقطع فيديو من اللحظة الكبيرة وكتبت: "فخورة جداً بك يا حبيبي! تهانينا للأخوة جوناس"، وظهرت بريانكا جالسة في الصف الأمامي مع مالتي التي كانت بين ذراعيها.
 
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 ولاحظ الجميع الشبه الكبير بينها وبين والدها لناحية لون البشرة والملامح، لافتين إلى أنها صغيرة الحجم وقسمات وجهها ناعمة جداً. (سيدتي)

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