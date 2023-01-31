ابنة فيروز الصغيرة تتحدث لأول مرة عن سبب الاعتزال المبكر لوالدتها

كشفت إيمان جمجوم ابنة الفنانة الراحلة فيروز، أشهر طفلة في السينما المصرية، أن والدتها كانت تتجنّب الحديث عن أعمالها الفنية بعد اعتزالها.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدّمه الإعلاميات منى عبد الغني وإيمان عز الدين وهبة الإباصيري على قناة "CBC": "والدتي كانت تحاول على قدر ما تستطيع إنها ما تتكلمش كتير قوي في أعمالها الفنية، وبعد اعتزالها دخلت مرحلة جديدة في حياتها، وحين كان يعرض لها أفلام على التلفزيون كانت تقول لي (أنا مش عارفة هي اللي أنا شايفاها دي أنا)".

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ولفتت الى أن والدتها كانت تحب الفنانة دنيا سمير غانم وتصفها بالفنانة الشاملة، وأنها كانت تعتبر الفنان الكبير الراحل أنور وجدي جزءاً من عائلتها وتحرص على زيارته خلال فترة مرضه.





وأوضحت أن والدتها احتفظت بطفولتها وشخصيتها التي ظهرت بها خلال الأعمال الفنية، مضيفة: "والدتي ظل بداخلها الطيبة والنقاء وكانت متصالحة مع نفسها جداً ومحبة للحياة، وكانت دائماً تقول لنا كل سن وله جمال معين، وكانت سيدة معطاءة حتى آخر يوم في حياتها".







وأكدت أن والدتها في عمر المراهقة ظهرت في عدد من الأعمال الفنية مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين، ثم شعرت أنها أصبحت مختلفة فقررت أن تحافظ على صورة فيروز الطفلة لدى المشاهدين.

واضافت: "والدتي اعتزلت الفن حتى تظل صورة الطفلة المعجزة خالدة عند جمهورها، لأنها تعتبر أن تلك المرحلة هي الأهم في حياتها". (لها)