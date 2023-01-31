Advertisement

المرأة

ابنة فيروز الصغيرة تتحدث لأول مرة عن سبب الاعتزال المبكر لوالدتها

Lebanon 24
31-01-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1034031-638107609183166229.jpg
Doc-P-1034031-638107609183166229.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت إيمان جمجوم ابنة الفنانة الراحلة فيروز، أشهر طفلة في السينما المصرية، أن والدتها كانت تتجنّب الحديث عن أعمالها الفنية بعد اعتزالها.
 
 
وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدّمه الإعلاميات منى عبد الغني وإيمان عز الدين وهبة الإباصيري على قناة "CBC": "والدتي كانت تحاول على قدر ما تستطيع إنها ما تتكلمش كتير قوي في أعمالها الفنية، وبعد اعتزالها دخلت مرحلة جديدة في حياتها، وحين كان يعرض لها أفلام على التلفزيون كانت تقول لي (أنا مش عارفة هي اللي أنا شايفاها دي أنا)".
Advertisement
ولفتت الى أن والدتها كانت تحب الفنانة دنيا سمير غانم وتصفها بالفنانة الشاملة، وأنها كانت تعتبر الفنان الكبير الراحل أنور وجدي جزءاً من عائلتها وتحرص على زيارته خلال فترة مرضه.


وأوضحت أن والدتها احتفظت بطفولتها وشخصيتها التي ظهرت بها خلال الأعمال الفنية، مضيفة: "والدتي ظل بداخلها الطيبة والنقاء وكانت متصالحة مع نفسها جداً ومحبة للحياة، وكانت دائماً تقول لنا كل سن وله جمال معين، وكانت سيدة معطاءة حتى آخر يوم في حياتها".



وأكدت أن والدتها في عمر المراهقة ظهرت في عدد من الأعمال الفنية مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين، ثم شعرت أنها أصبحت مختلفة فقررت أن تحافظ على صورة فيروز الطفلة لدى المشاهدين.
 
واضافت: "والدتي اعتزلت الفن حتى تظل صورة الطفلة المعجزة خالدة عند جمهورها، لأنها تعتبر أن تلك المرحلة هي الأهم في حياتها". (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2023-01-31
03:48 | 2023-01-31
02:09 | 2023-01-31
02:00 | 2023-01-31
23:00 | 2023-01-30
16:00 | 2023-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website