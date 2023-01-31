إليكِ هذه السمات التي تميّز الزوج الصالح

كل فتاة تتمنى أن يكون شريك حياتها زوجاً صالحاً، فالزوج الصالح يمنح الحب والأمان والدعم والسعادة. وفيما يلي 6 سمات يتميز بها الزوج الصالح.
1- الزوج الصالح يشجع زوجته
إذا كان زوجك يشجعكِ لتحقيق أهدافك وطموحاتك، ويقدم كل ما بوسعه من أجل مساعدتك على النجاح في خططك على مستوى العمل أو الحياة الاجتماعية أو الهوايات الشخصية، وهو دائماً أكبر وأهم جمهورك.
2- الزوج الصالح يدعم زوجته
إذا كان زوجك هو أهم داعم لكِ في أوقاتك الصعبة، ويبذل جهده من أجل التخفيف عنكِ وإبعاد الحزن عن قلبك، فإنه بالتأكيد زوج صالح.
3- الزوج الصالح يساعد زوجته
إذا كان زوجك يساعدك في الأعمال المنزلية، ورعاية الأطفال، ولا يتردد في مساعدتك في أي شأن من شؤونك عندما تحتاجين إليه، فهذه من سمات الزوج الصالح.
4- الزوج الصالح يحترم مشاعر زوجته
إذا كان زوجك يقدر مشاعرك ويحترمها ولا يقلل منها أبداً مهما بدت سطحية أو غير منطقية، ولا يتهمك بالمبالغة في مشاعرك، فبالتأكيد هو زوج وشريك حياة صالح.
5- الزوج الصالح يثق في زوجته
إذا كان زوجك يثق بكِ، يصدق كلامك، يحسن الظن بكِ، فهو بالطبع رجل صالح.
6- الزوج الصالح مخلص وصريح
إذا كان زوجك مخلص لكِ، ويتمتع بالوضوح والصراحة ولا يحاول إخفاء أي شيء عنكِ، فهو بالتأكيد زوج صالح. (نواعم)