لتهدئة السعال بشكل طبيعي.. جرّبي هذه النصائح

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السعال من الحالات المرضية التي يتم التعامل معها بشكل مختلف وفقاً للسبب؛ فبالنسبة للبالغين الأصحاء، العلاج الطبيعي في المنزل يمكن أن يكون مفيداً، لكن في حال استمرت الحالة يجب استشارة الطبيب.ووفقاً لمجلة "سيدتي"، يمكنك تهدئة السعال من خلال اتباع بعض الممارسات مثل:- الحفاظ على رطوبة الجسم بشرب الكثير من الماء والسوائل الدافئة- رفع الرأس بوسائد إضافية عند النوم- استخدام قطرات السعال لتهدئة الحلق- الغرغرة بانتظام بالماء الدافئ والملح- تجنّب المهيجات، بما في ذلك الدخان والغبار- إضافة العسل أو الزنجبيل إلى الشاي الساخن