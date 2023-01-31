لمكافحة تساقط الشعر.. هذه العلاجات فعّالة

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يعاني الكثير من الناس من تساقط الشعر، وهو من أكثر مشاكل الشعر شيوعاً وصعوبة في العلاج.إليك بعض العلاجات الطبيعية لهذه المشكلة، وفقاً لمجلة "زهرة الخليج":- التدليك بالزيت العطري: يزيد تدفق الدم إلى بصيلات الشعر ويقوي الجذور. من بين الزيوت التي يمكن استخدامها لهذا الغرض، نجد زيت جوز الهند واللوز والزيتون والخروع وإكليل الجبل.- الحلبة: تحتوي هذه البذور على هرمون الاستروجين ومواد أخرى شبيهة بالهرمونات الأنثوية التي تعزز نمو الشعر، وتساعد على إعادة بناء بصيلات الشعر. كما انها توفر البروتين وحمض النيكوتين، ما يساعد أيضًا على تحفيز نمو الشعر الطبيعي.- عصير البصل: بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكبريت، يساعد عصير البصل على تحسين الدورة الدموية في بصيلات الشعر؛ وبالتالي، فإنه يجددها ويقلل من الالتهاب.- الشمندر: يحتوي الشمندر على الكربوهيدرات والبروتينات والبوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم وفيتامينات: (B، وC) الضرورية لشعر صحي وقوي.