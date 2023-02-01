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المرأة

مشهد مؤثر يجمع النجمة السورية الشهيرة وابنتها اللبنانية في مسلسل "الثمن".. شاهدوا الصور

Lebanon 24
01-02-2023 | 02:00
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أبدت الممثلة رشا التقي سعادتها بالمشاركة في مسلسل "الثمن"، حيث وصفت هذه التجربة بـ"الممتعة"، نظرا لتواجدها مع فريق عمل "محترف"، بحسب تعبيرها.

 

وأدت رشا مشهد "فلاش باك" لشخصية والدتها الممثلة السورية صباح الجزائري، وهي صغيرة، حيث نشرت رشا التقي على حسابها عبر "إنستغرام"، مجموعة صور من المشهد الذي قدمته في المسلسل، وعلقت عليها بالقول: "سعيدة جدا بمشاركتي الصغيرة بمسلسل الثمن، اللي هوي ترندينغ الآن، كان الي الشرف أني مثلت مشهد فلاش باك لدور سمية اللي عم تجسده الفنانة القديرة ماما صباح".

 

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بدورها، علقت الممثلة صباح الجزائري على مشاركة ابنتها في العمل، حيث نشرت الصور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، وارفقتها بالتعليق التالي: "رشا، أحلى مين عمل فلاش باك عن شخصيتي بالأداء والاحساس العالي والشبه، نورتي المسلسل وقلبي".

 
 
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