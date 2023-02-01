رغم توقفها عن العمل.. أصلي آنفر تكسب الملايين

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رافق إعلان النجمة التركية أصلي آنفر حملها بطفلها الأول من زوجها رجل الأعمال بيركين جوكبوداك، ابتعادها عن عالم التمثيل لفترةٍ من الوقت، بهدف الاعتناء بنفسها وجنينها في تلك الفترة، وجاء ذلك من خلال رفضها دور البطولة في مسلسل «اسمي فرح».ورغم أن النجمة التركية أصبحت «عاطلة عن العمل» في مجال الدراما التلفزيونية خلال الفترة الماضية، إلا أنها استطاعت تحقيق مكاسب كبيرة قُدّرت بنحو 18 مليون ليرة تركية، ما يعادل 957 ألف دولار أميركي.ووفقاً لوسائل إعلامية تركية، فإن نجمة "عروس إسطنبول"، تمكنت من التوقيع مع أكثر من جهة لتكون الوجه الإعلاني لها، إذ اتفقت مع أحد البنوك التركية مقابل 8 ملايين ليرة تركية، وشركة مستحضرات تجميل مقابل 5 ملايين ليرة وعلامةٍ تجارية خاصة بالأطفال مقابل 5 ملايين ليرة أيضاً.وقبل نحو أسبوعين، أكدت التقارير أن الممثلة التركية التي تختبر الأمومة لأول مرةٍ تنتظر مولودةً فتاة، وأنها تعيش أسعد أوقاتها في انتظار ولادتها. (زهرة الخليج)