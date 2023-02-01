الفنانة الشهيرة تلجأ للشرطة.. لهذا السبب

تقدمت الفنانة لقاء سويدان ببلاغ لأجهزة الأمن، تتهم فيه أحد الأشخاص بانتحال شخصيتها عن طريق إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تحمل اسمها، بالإضافة إلى سرقة صفحتها الشخصية على "فيسبوك".

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وقالت سويدان في تصريحات صحافية: "فوجئت بأحد الأشخاص يقوم بعمل صفحة باسمي على "فيسبوك"، ثم بدأ يعلن أن معايدتي على إحدى الشخصيات في تعليق يخص مناسبة لها ستتكلف 100 جنيه، ثم بدأ في نشر صور لا تتناسب مع شخصيتي، وهذا ما دفعني على الفور لتقديم بلاغ للجهات المختصة".

وأضافت: "حتى الآن تواصل الجهات المختصة الأمر، ولم أسترد صفحتي الشخصية أو يتم إغلاق تلك الصفحة المزيفة". (لها)