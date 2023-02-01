توقفي عن فعل هذا الأشياء في شعركِ لتبدين أصغر سناً

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يمكن لقصة شعركِ ولونه وأسلوبه، أن تقطع شوطاً طويلا لمنحك مظهراً أكثر حداثة وشباباً، ومع ذلك يمكن أن تظهرك بعض تسريحات الشعر بهيئة كبيرة ومسنة.لذا نشارككِ بعض النصائح والحيل وكذلك الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تضيف ما يصل إلى "10 سنوات" إلى عمركِ، لتتجنبيها.أشياء عليكِ تجنب فعلها في مظهركِ لتبدين أصغر سناً:لون الشعرعلى الرغم من أن تغطية الرمادي بصبغة الشعر قد تبدو أفضل طريقة لخلق مظهر أكثر شبابا، إلا أن اختيار الظل الخطأ يمكن أن يكون ضارا، لون الشعر الداكن جدا لا يخدمك، بل يمنحكِ مظهراً غير متناسق، لذا عليكِ تجربة جعل حواف الشعر البارزة بلون داكناً أقل، ليمنحكِ مظهر أصغر وأكثر طبيعية.تصفيفة الشعرقد يبدو الشعر القصير مغرياً للبعض، لكن اختيار قصة قصيرة جداً وغير متناسبة مع ملامحكِ، قد يزيد من عمركِ ولا يعمل مع الجميع بشكل مميز، لذلك عليكِ اختيار تصفيفة الشعر الأنسب لشكل وجهكِ وملامحكِ، حتى تتجنبي المظهر الكبير في العمر.علاج الترققالترقق أيضاً من علامات شيخوخة الشعر، لذا عليكِ الحصول على شعر أكثر سمكاً وقوة، وما تحتاجين إليه لتحقيق ذلك هو مواد تساعد على تعزيز إنبات الشعر مرة أخرى مثل المينوكسيديل الذي يعالج الفراغات وتساقط الشعر الوراثي، كما يمكنكِ دمج مكمل البيوتين في روتين العناية بشعركِ. (زهرة الخليج)