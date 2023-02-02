بسبب السوشيل ميديا... فنانة مصرية تلجأ للشرطة!

Advertisement

تقدمت الفنانة لقاء سويدان ببلاغ لأجهزة الأمن تتهم فيه أحد الأشخاص بانتحال شخصيتها عن طريق إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تحمل اسمها، بالإضافة إلى سرقة صفحتها الشخصية على "فيسبوك".وكشفت سويدان في تصريحات صحافية عن تفاصيل الواقعة قائلة: "فوجئت بأحد الأشخاص يقوم بعمل صفحة باسمي على "فيسبوك"، ثم بدأ يعلن أن معايدتي على إحدى الشخصيات في تعليق يخص مناسبة لها ستتكلف 100 جنيه، ثم بدأ في نشر صور لا تتناسب مع شخصيتي، وهذا ما دفعني على الفور لتقديم بلاغ للجهات المختصة".وأضافت: "حتى الآن تواصل الجهات المختصة الأمر، ولم أسترد صفحتي الشخصية أو يتم إغلاق تلك الصفحة المزيفة".وتغيب لقاء سويدان عن الدراما منذ تقديمها مسلسل "القاتل الذي أحبني" قبل أربع سنوات، وشاركت في بطولته مع هاني رمزي، سهير رمزي، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة وإخراج عمرو عابدين.يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان، كانت مسرحية "سيد درويش" والتي قدمتها في موسمها الرابع ويشاركها فى بطولتها كوكبة من فناني المسرح القومي.