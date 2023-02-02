Advertisement

المرأة

بسبب السوشيل ميديا... فنانة مصرية تلجأ للشرطة!

Lebanon 24
02-02-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1034613-638109223239362058.jpg
Doc-P-1034613-638109223239362058.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدمت الفنانة لقاء سويدان ببلاغ لأجهزة الأمن تتهم فيه أحد الأشخاص بانتحال شخصيتها عن طريق إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تحمل اسمها، بالإضافة إلى سرقة صفحتها الشخصية على "فيسبوك".
Advertisement

وكشفت سويدان في تصريحات صحافية عن تفاصيل الواقعة قائلة: "فوجئت بأحد الأشخاص يقوم بعمل صفحة باسمي على "فيسبوك"، ثم بدأ يعلن أن معايدتي على إحدى الشخصيات في تعليق يخص مناسبة لها ستتكلف 100 جنيه، ثم بدأ في نشر صور لا تتناسب مع شخصيتي، وهذا ما دفعني على الفور لتقديم بلاغ للجهات المختصة".

وأضافت: "حتى الآن تواصل الجهات المختصة الأمر، ولم أسترد صفحتي الشخصية أو يتم إغلاق تلك الصفحة المزيفة".

وتغيب لقاء سويدان عن الدراما منذ تقديمها مسلسل "القاتل الذي أحبني" قبل أربع سنوات، وشاركت في بطولته مع هاني رمزي، سهير رمزي، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة وإخراج عمرو عابدين.

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان، كانت مسرحية "سيد درويش" والتي قدمتها في موسمها الرابع ويشاركها فى بطولتها كوكبة من فناني المسرح القومي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:00 | 2023-02-02
23:00 | 2023-02-01
16:00 | 2023-02-01
14:00 | 2023-02-01
11:00 | 2023-02-01
08:00 | 2023-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website