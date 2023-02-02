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المرأة

لميس الحديدي سعيدة بصدور حكم قضائي بحق محمد رمضان... والسبب؟

Lebanon 24
02-02-2023 | 02:00
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علقت الإعلامية لميس الحديدي، على خبر تغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، لصالح زوجها الإعلامي عمرو أديب، في تهمة سبّه وقذفه.

وأعربت لميس الحديدي عن سعادتها، بالحكم الأول من ضمن أربع عرائض قدّمها المحامي طارق جميل سعيد، وكتبت في تدوينة عبر تويتر: "الأول... الحكم في قضية عمرو أديب ومحمد رمضان".
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ويُعد هذا الحكم واحداً من ضمن أربع عرائض قدّمها المحامي طارق جميل سعيد، بصفته وكيلاً عن الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، وذلك في الاتهامات المقدَّمة ضده في السبّ والقذف والتشهير، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر محتوى من دون ترخيص.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم محمد رمضان تعمّد إزعاج المجني عليه آنف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبيّنة في الاتهام الوارد بالتحقيقات.

وكانت النيابة قد وجّهت لمحمد رمضان اتهاماً بأنه في تاريخ 22 نيسان 2022، بدائرة قسم ثان الشيخ زايد استعمل عمداً تقنية معلوماتية في معالجة المقاطع المصوّرة الشخصية الخاصة بالمجني عليه عمرو أديب والمذاعة في البرنامج التلفزيوني الخاص به الحكاية، وبأن اجتزأ مقاطع صوتية منها، وأضافها على مقاطع مصوّرة يظهر فيها المتهم ناشراً إياها من خلال حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والمتاح للكافة الاطلاع عليه قاصداً إظهاره بطريقة من شأنها المساس باعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.
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