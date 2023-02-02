مذيعة الـ MTV الجديدة تتعرّض للانتقادات.. والجمهور يتهمها بتقليد مايا دياب! (فيديو)

انطلق مؤخرا برنامج "الليلة سوا" على شاشة الـ mtv من تقديم وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ميرا طفيلي في اول تجربة تلفزيونية لها.

ومنذ انطلاقته يتعرض البرنامج للانتقادات فقد شبهه الكثير من المتابعين لبرنامج "هيك منغني" الذي قدمته الفنانة مايا دياب عبر الشاشة نفسها، كما اتهم البعض ميرا بتقليد مايا. ما رأيكم؟