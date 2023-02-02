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المرأة

مذيعة الـ MTV الجديدة تتعرّض للانتقادات.. والجمهور يتهمها بتقليد مايا دياب! (فيديو)

Lebanon 24
02-02-2023 | 03:04
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انطلق مؤخرا برنامج "الليلة سوا" على شاشة الـ mtv من تقديم وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ميرا طفيلي في اول تجربة تلفزيونية لها.

 

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ومنذ انطلاقته يتعرض البرنامج للانتقادات فقد شبهه الكثير من المتابعين لبرنامج "هيك منغني" الذي قدمته الفنانة مايا دياب عبر الشاشة نفسها، كما اتهم البعض ميرا بتقليد مايا. ما رأيكم؟

المصدر: "رصد" لبنان 24
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