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المرأة

بيونسيه تعلن عن أول جولة عالمية فردية لها منذ سبع سنوات

Lebanon 24
02-02-2023 | 11:00
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كشفت الفنانة بيونسيه، الحائزة على 9 جوائز غرامي، عن أول جولة غنائية فردية لها حول العالم منذ عام 2016، في 43 دولة لدعم ألبومها الذي نال استحسان النقاد Renaissance. 

ومن المقرر أن تنطلق الجولة المرتقبة في أوروبا في 10 أيار في Friends Arena في ستوكهولم- السويد، قبل القيام بجولة في الخارج في كارديف، إدنبرة، سندرلاند، باريس، لندن، مرسيليا، أمستردام، وارسو وغيرهم، على أن تنتهي الجولة يوم 27 ايلول في نيو أورلينز.
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تشمل إحدى مراحل الجولة أميركا الشمالية في 8 تموز في تورنتو، كندا قبل أن تصل إلى عدة مدن أميركية بما في ذلك فيلادلفيا، ناشفيل، لويزفيل، مينيابوليس، شيكاغو، ديترويت، إيست روثرفورد، بوسطن، بيتسبرغ، واشنطن العاصمة، تشارلوت، أتلانتا، تامبا، ميامي، سانت لويس، فينيكس، لاس فيغاس، سان فرانسيسكو، إنجلوود، فانكوفر، سياتل، كانساس سيتي، دالاس، وهيوستن.

كانت آخر جولة لبيونسيه هي جولتها المزدوجة 2On the Run لعام 2018 مع جاي زي والتي ضمت 48 مدينة في أميركا الشمالية وأوروبا.

المصدر: سيدتي
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