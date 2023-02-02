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المرأة
"بموت بقالي ثلاثة أيام".. ماذا حصل مع الممثلة الشهيرة؟
Lebanon 24
02-02-2023
|
08:00
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كشفت الفنانة منة فضالي من خلال منشور عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" عن تعرّضها لوعكة صحية مفاجئة، من دون أن تكشف أسباب أو تفاصيل مرضها، ومكتفيةً بهذا التعليق المقتضب: "بموت بقالي 3 أيام بجد"، وعلى الفور انهالت عليها التعليقات من جمهورها، متمنين لها الشفاء العاجل، حتى تعود الى محبيها في أقرب وقت.
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وكانت منة قد تصدّرت أخيراً "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أزمة مساعِدتها الأخيرة، التي اتّهمت بسرقة مجوهرات الفنانة دينا الشربيني، وقيل إنها تعاونت مع شقيقتها من أجل سرقة مجوهرات الأخيرة. (لها)
المصدر: لها
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