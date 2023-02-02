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المرأة

اليكِ 3 طرق لتعليم طفلك قيمة التعاون ومساعدة الغير

Lebanon 24
02-02-2023 | 14:00
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يمكنكِ الحصول على 3 طرق لتعليم طفلك قيمة التعاون، وتدريبه على مساعدة الغير.
1- اسمحي لطفلك بمشاركتكِ في عمل شيء يساعد الأصدقاء
فكري في مساعدة لأصدقائك، مثل إعداد وجبة لصديقة مريضة، أو إعداد بسكويت لتوزيعه على الجيران، أو صنع بطاقة معايدة لصديقة وحيدة. واسمحي لطفلك بمشاركتكِ أثناء إعداد هذه المساعدة.
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الخطوة التالية ستكون مشاركة طفلك في إعداد شيء يساعد به أحد أصدقاؤه، وبهذا يتعلم الطفل تدريجياً أهمية إسعاد الآخرين ومساعدتهم.
2- شجعي الطفل على التبرع بالمال
تعليم الطفل الادخار أمر مهم، ولكن يمكنكِ تعليم طفلك ادخار جزء من مصروفه بغرض تخصيصه للتبرعات. تحدثي مع طفلك عن احتياج أطفال آخرين لأموال التبرعات، وكيف يمكنه مساعدتهم بجزء من مدخراته.
شجعي طفلك أيضاً على التبرع بألعابه التي لم يعد بحاجة إليها، أو ملابسه التي أصبحت صغيرة بالنسبة له، حتى يتعلم قيمة المساعدات المادية للآخرين.
3- شجعي طفلك على تقديم الخدمات الخيرية
ابحثي حولك عن أحد الجيران المسنين الذي يحتاج إلى مساعدة الآخرين في قضاء خدماته، مثل شراء أغراضه أو تذكيره بمواعيد الدواء. واطلبي من طفلك تقديم المساعدة له. (نواعم) 
المصدر: نواعم
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