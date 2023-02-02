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المرأة

بعد إصابتها بالسرطان.. الفنانة الشهيرة تعلن عن خضوعها لعملية جراحية قريباً: "أنا خايفة"

Lebanon 24
02-02-2023 | 08:27
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أعلنت الفنانة ياسمين غيث أنها ستخضع في وقت قريب لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم كبير.
 
 
واوضحت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" أن حالتها تتطلب هذه العملية، خاصة وأن حجم الورم الذي أصيبت به كبير ولم يستطع الأطباء إزالته عن طريق التدخل بالمنظار.
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وكتبت ياسمين: "يا رب اللهم خير لي واختار لي، يا رب نجيني وهونها عليا، واشفيني واشفي كل مريض، خلاص الدكاترة أجمعوا أني لازم هعمل العملية قريب، وهتكون open chest مش منظار، حجم الورم أكبر من أنه يتشال بمنظار".
 
وأضافت: "ربنا اختار لي ده، وأنا راضية والله بس أنا خايفة". (سيدتي)
 
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