بعد 27 عملية... حورية فرغلي: "راضية بشكلي"

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أكدت الفنانة حورية فرغلي أنها راضية عن شكلها الآن بعد الخضوع لـ27 عملية جراحية في أقل من 8 سنوات لمحاولة استعادة شكلها القديم، وأشارت إلى عدم اهتمامها بتنمر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعكس ردود أفعالها العصبية منذ عامين، وقالت: "اللي مش عاجبه أي حاجة فيا يبص الناحية التانية مايبصليش، أنا مبسوطة بنفسي، خدت ثقة في نفسي خلال المرحلة التي مريت بها، وأخدت ثقة غريبة".وتابعت حورية فرغلي في حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري على شاشة قناة DMC، إنها أجرت 27 عملية جراحية في 8 أعوام، موضحة: "من سنتين كنت عايزة أموت مكنتش عايزة أعيش، لأن كان فيه كورونا، والدكتور اللي ممكن يعالجني كان موجود في أميركا والسفارات كلها مغلقة، ومكنتش عارفة أسافر للعلاج، ومكنتش عارفة أبص في المرايا ولا أستطعم الأكل ولا أشم أي ريحة، وبالنسبة لي مكنش فيه فرق بين العيشة والموت".وأضافت: "بقيت أحمد ربنا على أي حاجة والحمد لله على شكل أنفي، وأي حاجة ربنا عملها فيا، وفي الفترة الماضية حاولت أتقرب من ربنا وأصلي وأقرأ قرآن، لكن كنت حاسة إن في حاجة مش طبيعية وكنت حاسة إني في منطقة سوداء، حسيت إني جالي اكتئاب".