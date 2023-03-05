18
o
بيروت
20
o
طرابلس
-1
o
صور
18
o
جبيل
2
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد 27 عملية... حورية فرغلي: "راضية بشكلي"
Lebanon 24
05-03-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت الفنانة حورية فرغلي أنها راضية عن شكلها الآن بعد الخضوع لـ27 عملية جراحية في أقل من 8 سنوات لمحاولة استعادة شكلها القديم، وأشارت إلى عدم اهتمامها بتنمر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعكس ردود أفعالها العصبية منذ عامين، وقالت: "اللي مش عاجبه أي حاجة فيا يبص الناحية التانية مايبصليش، أنا مبسوطة بنفسي، خدت ثقة في نفسي خلال المرحلة التي مريت بها، وأخدت ثقة غريبة".
Advertisement
وتابعت حورية فرغلي في حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري على شاشة قناة DMC، إنها أجرت 27 عملية جراحية في 8 أعوام، موضحة: "من سنتين كنت عايزة أموت مكنتش عايزة أعيش، لأن كان فيه كورونا، والدكتور اللي ممكن يعالجني كان موجود في أميركا والسفارات كلها مغلقة، ومكنتش عارفة أسافر للعلاج، ومكنتش عارفة أبص في المرايا ولا أستطعم الأكل ولا أشم أي ريحة، وبالنسبة لي مكنش فيه فرق بين العيشة والموت".
وأضافت: "بقيت أحمد ربنا على أي حاجة والحمد لله على شكل أنفي، وأي حاجة ربنا عملها فيا، وفي الفترة الماضية حاولت أتقرب من ربنا وأصلي وأقرأ قرآن، لكن كنت حاسة إن في حاجة مش طبيعية وكنت حاسة إني في منطقة سوداء، حسيت إني جالي اكتئاب".
المصدر:
سيدتي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومصدرها
Lebanon 24
هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومصدرها
11:30 | 2023-03-06
06/03/2023 11:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذر.. هذا ما قد يحصل غدا
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذر.. هذا ما قد يحصل غدا
11:54 | 2023-03-06
06/03/2023 11:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلبلة" في سوق الدولار قبل ساعات.. ما سببها؟
Lebanon 24
"بلبلة" في سوق الدولار قبل ساعات.. ما سببها؟
15:13 | 2023-03-06
06/03/2023 03:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكٌ مسلّح يُقلق ليل بيروت.. القذائف تُستخدم فما الذي يحدث؟
Lebanon 24
اشتباكٌ مسلّح يُقلق ليل بيروت.. القذائف تُستخدم فما الذي يحدث؟
16:09 | 2023-03-06
06/03/2023 04:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يختارون خلع "كهرباء لبنان" والاخيرة تستدرك وتوضح
Lebanon 24
لبنانيون يختارون خلع "كهرباء لبنان" والاخيرة تستدرك وتوضح
02:30 | 2023-03-07
07/03/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:00 | 2023-03-07
في ليلة الاغتصاب... ماذا كانت تفعل زوجة حكيمي؟
05:00 | 2023-03-07
"أنا جورجينا".. نتفليكس تعلن عن موعد الجزء الثاني من وثائقي صديقة رونالدو
02:12 | 2023-03-07
بسبب إطلالتها.. الاعلامية رابعة الزيات تتعرّض للهجوم: "ليش هيك صايرة الله يهديكي" (صور)
02:00 | 2023-03-07
عروس في حفل النجمة العالمية أديل.. وهذا ما فعلته الأخيرة عندما شاهدتها (فيديو)
23:00 | 2023-03-06
هل ينصح ببوتوكس الشعر؟
16:00 | 2023-03-06
أتذكرون الفنانة أميرة فتحي؟ هكذا أصبحت الآن! (صورة)
فيديو
عن الإدّعاء على رياض سلامة.. هذا آخر كلامٍ من وزير العدل
Lebanon 24
عن الإدّعاء على رياض سلامة.. هذا آخر كلامٍ من وزير العدل
12:59 | 2023-03-06
07/03/2023 16:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
موظف بقنصلية إسرائيل في نيويورك ينقضّ بإبريق زجاجي على رأس رجل.. فيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
موظف بقنصلية إسرائيل في نيويورك ينقضّ بإبريق زجاجي على رأس رجل.. فيديو يوثق الحادثة
02:00 | 2023-03-06
07/03/2023 16:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
من أعنف الاصطدامات.. تفتت معه السيارة وتطايرت بالهواء شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
من أعنف الاصطدامات.. تفتت معه السيارة وتطايرت بالهواء شاهدوا ماذا حصل
04:28 | 2023-03-04
07/03/2023 16:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact