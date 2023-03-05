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المرأة

ما حقيقة وفاة الفنانة المعروفة بسبب عملية تجميل؟

Lebanon 24
05-03-2023 | 08:00
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سخرت الفنانة بدرية طلبة من الأخبار التي انتشرت خلال الفترة الماضية حول إجرائها عملية تجميل استغرقت عشر ساعات، وماتت فيها.

وقالت بدرية ساخرة: "بيطلع عليا شائعات كتير وآخر مرة قالوا إني عملت عملية تجميل استغرقت 10 ساعات، ليه بيشيلوا مناخيري وحطوها مكان ودني؟ وأنا معنديش مشكلة أعمل بس مش اسمها عمليات تجميل ليه أعمل عمليات تجميل؟
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وتابعت في تصريحات صحافية: "مفيش عملية بتقعد 10 ساعات والمشكلة إن اللي بيفتي بيتكلم بثقة ونفسي في ربع الثقة دي واتضايقت لما قالوا إني توفيت لأن ليا حبايب في كل العالم والناس قلقت عليا". (لها)
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