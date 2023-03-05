هل طلاء الأظافر آمن للحامل؟

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هناك مكوّنات كيميائية في بعض أنواع طلاء الأظافر يُحتمل أن تؤذي فقط لو استخدمت بكميات أكبر من العادي، أو لو تعرّضتِ لها الحامل بشكل منتظم في أماكن ضعيفة التهوية، وينطبق الأمر نفسه على مزيل طلاء الأظافر.وترجع المخاطر إلى 3 مكونات، هي: التوليووين، وفثالات ثنائي بيوتيل، والفورمالديهايد، ويمكنك التأكّد من ملصق المنتج أنه خالٍ من هذه المكونات، خاصة التوليووين الذي قد يهيّج استنشاقه العينين والحنجرة والرئة.وتصل المكونات الكيميائية في طلاء ومزيل الأظافر إلى الجسم عن طريق الاستنشاق، وعن طريق امتصاص الجلد والأظافر، و الامتصاص منخفض لهذه المكونات، لكن تقلل المذيبات الموجودة في الطلاء من الحماية الطبيعية.وبحسب "بيبي سنتر"، لا يحدث الضرر إلا إذا تم استنشاق أبخرة ومكونات طلاء الأظافر بانتظام، ما يعرّض الجهاز العصبي لكميات كبيرة قد تسبب عيوباً خلقية لدى الجنين.وإلى جانب خلو المنتج من المكونات الضارة، تجنّبي وصول طلاء الأظافر إلى الجلد الصلب فوق ظفرك أو على بشرتك لأن هذه المكوّنات الكيميائية تدخل الجسم بسهولة أكبر من هذه المنطقة.