نادين نسيب نجيم ترد على الحاقدين بصورة رومنسية جديدة مع خطيبها.. وتكشف عن هدية من ميسي لابنها (فيديو)

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورة جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام" ظهرت فيها وهي تحتضن خطيبها السوري من أصل أرمني ناريغ ناربيكيان.

وعلقت نادين على الصورة بالقول: "لا تفقد الأمل في الحب، أعطي نفسك فرصة أخرى، قد تجده حيث لا تتوقع أن يكون".

وتابعت: "بعض الناس تكره السعادة ولا تتمناها لأحد، عش حياتك لأجلك فقط، ليرموا سمّ كلامهم بقدر ما يشاؤون، اترك كلامهم يحرق قلبهم، وأمضي سعيداً في حياتك، لك الحب والسعادة ولهم بئس المصير".

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إلى ذلك شاركت نادين متابعيها، بالهدية التي ستُفاجئ بها ابنها جيوفاني، وهي عبارة عن قميص نادي باريس سان جيرمان، بتوقيع نجمه الأرجنتيني، اللاعب ليونيل ميسي.

وكتبت نادين نجيم عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" قائلة: "جوڤاني رح يطير عقله بس يشوف المفاجأة من مسّي ! تيشرت بإسم جوڤاني ممضية منه حبيبي، بحب مسّي كتير !".

ونشرت نادين مجموعة صور أثناء توقيع ميسي لقميص طفلها ولها أيضا، وكتبت من خلال خاصية الستوري عبر حسابها على "إنستغرام": "جوفاني بالتأكيد سوف يبكي، لا أستطيع الانتظار لكي أقدم له التيشريت، يا لها من مفاجأة، سيكون سعيداً جداً، شكراً جزيلاً ليونيل ميسي".

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