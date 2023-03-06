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المرأة

بعد أخبار عن اختفائها في دمشق ظهور نادين الراسي في هذه المنطقة.. ماذا حصل معها؟ (صور)

Lebanon 24
06-03-2023 | 02:00
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بعد انتشار أخبار عن ان الممثلة نادين الراسي تعاني من مشاكل كبيرة في تصوير العمل الذي تشارك فيه في دمشق وانها اختفت ولا يمكن الوصول إليها، نشرت الأخيرة صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على "انستغرام".

 

وتبين ان نادين كانت متواجدة أمس الأحد في مدينة عنجر في لبنان وكانت تستمتع بالطبيعة. وعلقت على إحدى الصور بالقول: "لو مهما كانت الظروف الابتسامة لن تفارقني".

 

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كما نشرت صورة مع ابنها مارك حدشيتي وعلقت عليها: "رجلي. سندي".

 

 
 

وذكرت "الجرس" ان الممثلة نادين الراسي ذهبت إلى سوريا منذ شهر تقريبا لتصوير مشاهدها في مسلسل "الصوت" من بطولتها والممثل يوسف ميلاد ومن انتاج شركة "أصايل".

 

وأشارت "الجرس" إلى ان نادين تعاني من مشاكل كبيرة في التصوير وحاولت المجلة الاتصال بها لمعرفة ما يجري ولماذا لم تغادر بعد العمل الذي يواجه مشاكل إنتاجية كبيرة الا انها مختفية حاليا ولا يمكن الوصول إليها، بحسب ما كشفته "الجرس".

 

وحصلت "الجرس" على فيديوهات مسربة من كواليس العمل يظهر انهيار نادين ومعاناتها مما يحصل.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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