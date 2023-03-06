نجمة مسلسل "الطائر الرفراف" التركية بالبكيني.. والجمهور يتغزل بجمالها (صورة)

نشرت النجمة التركية الشهيرة "عفراء ساراتش" صورة جريئة لها من جلسة تصوير كانت قد خضعت لها خلال وقت سابق عبر حسابها الخاص على السوشال ميديا، أثارت من خلالها جدلًا كبيرًا بين الجمهور.

ونشرت نجمة مسلسل "الطائر الرفراف" والتي تجسد شخصية "سيران" في العمل صورة لها عبر "انستغرام" ظهرت فيها مرتدية بكيني باللون الأزرق.

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وارتدت عفراء بكيني من قطعتين كما انها اتخذّت وضعية جلوس جريئة لها امام نافورة المياه وعلى العشب الأخضر، وكانت تبتسم للكاميرا.

وأشاد الجمهور بشكل كبير بإطلالة عفراء الجريئة، وتغزل آخرون برشاقتها وجسدها الذي وصفوه بالمتناسق، بالاضافة الى انهم اشادوا بجمال ملامح وجهها.

وتشارك عفراء ساراتش في بطولة مسلسل "الطائر الرفراف" إلى جانب الممثل "مارت رمضان ديمير" حيث حقق الثنائي التركي نجاحًا كبيرًا في المسلسل وحصدوا من خلاله نسب مشاهدات عالية. (البوابة)