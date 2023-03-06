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المرأة

فنانة عربية تخضع لجراحة في وجهها.. وتوثق مراحلها بفيديو

Lebanon 24
06-03-2023 | 08:00
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تُثير الفنانة شوق الهادي ضجة بين متابعيها بسبب الصور ومقاطع الفيديو التي تنشرها وتستعرض من خلالها مراحل خضوعها لعملية تجميل في أنفها، معربة عن حماسها لرؤية شكله بعد التعديلات التي اجرتها عليه.

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A post shared by MBCTrending (@mbctrending)


وكانت شوق قد أعلنت عن هذا الأمر من خلال صورة نشرتها عبر السوشيال ميديا، من خلال إيموحي لأنف وإلى جانبه إبرة، وعلقت بما معناه "فعلتها".

 

ثم شاركت شوق فيديو عبر حسابها في "سناب شات"، يظهر أثار العملية على وجهها والكدمات الزرقاء تغطي عينيها، حيث كانت تغسل شعرها. ومن ثم، وثقت لمتابعيها لحظات إنتظارها للدخول عند الطبيب كي ترى نتيجة عملية تجميل الأنف التي خضعت لها، مؤكدة انها "تحمست عالنتيجة خيال تبارك الرحمن، بعد كم يوم بشيل الجبس وبشوف النتيجة في الواقع وبحطلكم صور".

 

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع حماس شوق، واعتبر الكثير منهم أنها لم تكن بحاجة لهذه الجراحة، متسائلين عن السبب الذي يدفعها للاقدام على جراحة دقيقة لا تحتاج لها.(لها)

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