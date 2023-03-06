إليكِ 5 سلوكيات سيئة تنبئ بسمات شخصية رائعة لطفلك

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عندما يرتكب طفلك سلوكاً سيئاً، بالتأكيد تشعرين بالانزعاج، وتفكرين في كيفية تقويم هذا السلوك السيئ، ولكن هل فكرتِ يوماً أن سلوك طفلك السيئ المتكرر، قد يكون إشارة إلى سمة من سماته الشخصية فيما بعد، والتي قد تكون على عكس ما تتوقعين، سمة رائعة تساهم في تحسين مستقبله؟تابعي القراءة لتتعرفي على 5 سلوكيات سيئة يرتكبها الطفل، ولكنها تنبئ بسمات شخصية رائعة في المستقبل.1- عناد طفلك ينبئ بشخصية قوية الإرادةتنزعجين من عناد طفلك، ولكن قد يخفف شعورك بالانزعاج أن هذا العناد ينبئ بأن طفلك قوي الإرادة، سوف يكون ثابتاً على مبادئه أمام تحديات الحياة، قادر على المثابرة لحماية عائلته، والوقوف بثبات أمام الصعاب.2- تمرد طفلك ينبئ بشخصية قياديةهل يرفض طفلك اتباع القوانين بصرامة؟ هذا قد يكون مؤشر إلى شخصيته القيادية، فالقائد يفكر بنفسه في كل شيء ولا ينصاع وراء أفكار الآخرين دون اقتناع، لا يخشى شق طريق جديد بنفسه، يمكنه الدفاع عن أفكاره، وتحمل مسؤوليتها، ولا يسمح بمقارنته مع الآخرين.3- نوبات البكاء والغضب تنبئ بشخصية متعاطفةيدخل طفلك في نوبات بكاء أو غضب لأسباب تافهة، هذا يعني أنه يمتلك شخصية حساسة للغاية، وهذه الحساسية تتبلور مع النضج، لتصبح تعاطفاً، سوف يصبح طفلك شخصية متعاطفة مع الآخرين، محبة للمساعدة، وملهمة.4- طفلك الانتقائي يمتلك شخصية طموحةرفض طفلك لأي شيء دون اختياراته، ربما يكلفك الكثير من الوقت والصبر، ولكن هذا السلوك ينبئ بشخصية طموحة لا تقبل سوى ما ترى أنها تستحقه، فامنحيه حرية الاختيار حتى في أبسط أموره الشخصية، مثل ملابسه التي سيرتديها قبل الذهاب للفراش.5- التهور ينبئ بشخصية شجاعةعدم خوف طفلك من تجربة أي شيء جديد يشعرك بالخوف الشديد، ولكن مع التقدم في العمر والنضج، يتحول هذا التهور إلى شجاعة محمودة تساعد طفلك على اقتحام مجالات جديدة وشق طرق النجاح التي تحمل مغامرة لا يقدر عليها سوى الشجعان. فقط علمي طفلك الحفاظ على نفسه، ولا تحاولي تخويفه حتى لا يفقد شجاعته. (نواعم)