ما أشكال الأظافر التي يُرجح كسرها وأيها أقوى؟

Advertisement

عندما تذهبين إلى الصالون من أجل الحصول على خدمة الاهتمام بأظافرك، فقد تقعين أمام حيرةٍ كبيرةٍ من الخيارات، بدءاً من اختيار لون المناكير ونوعه وأيهما يناسبك أكثر وانتهاءً بشكل الأظافر التي تريدين تطبيقه، وقد تفكرين لحظتها أي تلك الأشكال يمنحكِ رونقاً رائعاً دون أن يُعرّض أظافركِ للتكسر أو الهشاشة.ومن المعروف أن هناك ثمانية أشكال شائعة للأظافر مثل الدائرية، واللوزية، والبيضاوية، والخنجر، وأظافر راقصة باليه، والمربعة والمربعة البيضاوية والنعش، ويعتمد اختيار الشكل الصحيح لإبراز يديكِ وأظافرك على شكل وحجم أصابعك.وعلى سبيل المثال، إذا كان لديكِ أصابع أقصر، فإن اختيار الشكل البيضاوي أو الدائري واللوزي سيبرز جمال يديكِ بشكلِ أفضل، في حين أن الشكل المربع أو الخنجر سيكون مثالياً للأصابع الأطول.أما المربعة البيضاوية فهي فريدةً من نوعها لأنها تلائم كل أنواع الأصابع ولا تحتاج كثيراً من الصياني، لأنه يجمع بين شكل مربع وشكل بيضاوي.وفي حال كنتِ تريدين إضافة عامل الجاذبية، فإن أظافر النعش أو راقصة الباليه هي المناسبة، إذ أنها أنيقة وتوفر جاذبية، ولكن بعيداً عن شكل الإصبع، يجب أن تأخذي في الاعتبار متانة الأظافر ومقدار الوقت والمال التي عليكِ احتماله، إذ أنه ولسوء الحظ، فإن بعض أشكال الأظافر أكثر عرضة للكسر من غيرها.أشكال الأظافر القصيرة هي الأفضلستناسب الأظافر القصيرة والمستديرة والبيضاوية واللوزية، احتياجاتكِ بشكل أفضل إذا كنتِ ترغبين في تجنب التعامل مع الأظافر المكسورة أو إذا كان لديكِ أظافر ضعيفة، حيث أنها أكثر مقاومةً للكسر لأنه لا توجد حواف حادة يمكن أن تكون كنقاط ضعف في الظفر، كما أنها وبالإضافة إلى ذلك، تجعل الأصابع تبدو أطول مما هي عليه في الواقع.ولكن إذا قررتِ بعد كل ذلك، اختيار الشكل المربع أو النعش، فإن أفضل طريقة للتعامل معها هي تقوية أظافرك لضمان عدم كسرها.وتتضمن النصائح لتقوية الأظافر استخدام القفازات لغسل الأطباق وتجنب طلاء الأظافر أو الجل أو الأكريليك مؤقتاً، وتناول مكمل مثل البيوتين الذي يساعد في نمو الشعر والأظافر. (زهرة الخليج)