بسبب إطلالتها.. الاعلامية رابعة الزيات تتعرّض للهجوم: "ليش هيك صايرة الله يهديكي" (صور)

قدّمت مؤخرا الإعلامية رابعة الزيات حلقة خاصة تحت عنوان "بالأحلام" مع الفنان السوري ناصيف زيتون على شاشة "الجديد".

وأطلت رابعة بفستان طويل باللون الأبيض ويتميز بقماش شفاف عند منطقة البطن واعتمدت تسريحة الشعر الشينيون وماكياجا ناعما.

Advertisement

إطلالة رابعة انقسمت حولها آراء المتابعين، فمنهم من اعتبر انها بدت أنيقة ورائعة الجمال، في حين انتقدها البعض الآخر، واعتبر انها تقلد عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي التي ارتدت الفستان نفسه منذ فترة.

ومن بين تعليقات الجمهور اللاذعة: "لابسة مثل ريم السعيدي نفس الشي"، "ماحبيت هالموديل ابدآ مش حلو بالعادي لبسك مميز هالمرة مش موفقة"، "ليش هيك صايرة"، "مبينة كتير مخنوقة فيه مش مرتاحة ابدا"، "الله يهديكي" وغيرها.