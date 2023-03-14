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المرأة

نادية الجندي بإطلالة مثيرة ولافتة.. والجمهور: "ما تغيرتي بعدك بجمالك وانأقتك" (صور)

Lebanon 24
14-03-2023 | 03:00
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شاركت الفنانة المصرية نادية الجندي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صوراً من أحدث ظهور لها.
 
 
وظهرت نادية بفستان قصير باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها واعتمدت مكياجاً تُرابياً أبراز ملامحها.
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وعلقت الفنانة نادية الجندي على الصورة قائلة: "الآن على قناة القاهرة والناس، إعادة برنامج حبر سبري مع الإعلامية الجميلة أسما إبراهيم، يا رب تعجبكم".
 
 
 
ونالت اطلالة نادية الجندي تفاعلا كبيرا من الجمهور، وجاءت التعليقات كالتالي: "ثقة بالنفس وقمر"، "ماشاءالله عسل ماتغيرتي بعدك بجمالك وانأقتك"، "اللي يشوفهم يقول الاتنين في سن بعض حضرتك غطيتى على اسما بطلتك واناقتك وجمالك"، "الشابة نادة الجندي". (مصراوي)
 
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