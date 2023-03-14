بريانكا شوبرا: هذه الضغوط لا يمكن تفسيرها

تحدثت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا عن التعليقات المسيئة التي تلقتها خلال حياتها المهنية، بما فيها الانتقادات الموجهة لشكل جسدها ووزنها.

وخلال مهرجان South by Southwest السينمائي، أشارت بريانكا إلى أن عملها عرضها لضغط كبير، ففي إحدى المرات أخبرها أحدهم أنها لا تناسب مقاس 2 (32)، التعليق الذي ضايقها كثيرا ما دفعها لمناقشة الأمر مع عائلتها والبكاء لزوجها، حيث شعرت أنها تعاني من الوزن الزائد.

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وتابعت شوبرا قائلة: "هذه الضغوط لا يمكن تفسيرها.. لا أستطيع شرح شعور الجلوس على أريكتك والعالم يهاجمك متناسين أنك إنسان".



وأضافت أن البعض قد يتفوه بأكثر الأمور خبثًا وشرا ليس عنها فحسب، بل عن عائلتها وطفلتها.

ولفتت بريانكا إلى أن المرء يتوجب عليه إحاطة نفسه بأشخاص يحبونه ويهتمون لأمره.

واضافت: "الأشخاص الذين يريدون رؤيتك تبتسم وتتمتع بالقوة، ليس من الضروري أن تكون غرفة مليئة بالناس، يمكنني عدهم على أصابع يدي". (فوشيا)