أمينة خليل: إكتشفت الطريق المناسب بعد إنكسار قلبي

Advertisement

The power of her هو شعار الإحتفالية الخاصة بالمرأة التي نظمتها إحدى المنصات الخاصة بدعم النساء في كافة المجالات لتكريم عدد كبير من نجمات الوطن العربي؛ بدايةً من أمينة خليل ودرة وصولاً لنسرين طافش وفريال يوسف.في بداية حديثها بالملتقى، قالت أمينة خليل خلال ندوتها التي أعقبها التكريم في الملتقى، "إننا نحتاج إلى التعامل مع الألم الذي بداخلنا"، مشيرةً إلى أنها اكتشفت الطريق المناسب للتعامل مع أوجاعها بعد أن انكسر قلبها، وبدأت في فهم مشاعرها بشكل سليم لتتعامل معها.إلى ذلك، أكدت نسرين طافش أن المرأة الواعية هي أنثى استثنائية يمكن أن تنجح في شتى المجالات؛ فهي شغوفة لما تعطيه من قلبها وروحها بثقة حب وإيمان، لافتةً إلى أن السيدات يتمكن من تحويل أي تحدي لقوة وطاقة جمال وإبداع كونها مؤمنة أن حدودها الكون وليست فقط السماء.فيما ألمحت رنا رئيس، إلى أنه مع الاحترام للرجل في المجتمع ولكل ما يقدمه إلا أن هناك وظائف ومهام لا يمكن أن تقوم بها سوى المرأة، وهذا ليس تقليلًا للرجال بل إيضاح لمدى ما يمكن أن تقوم به المرأة. (نواعم)