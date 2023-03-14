ديانا فاخوري تكشف إسم زوجها المستقبلي... سيتزّوجان قريباً!

أعلنت الاعلامية ديانا فاخوري عن علاقة تجمعها بمدير عام "صوت بيروت انترناشونال" جيري ماهر.



وخلال حلولها ضيفة على برنامج "كتير هلقد" مع هشام حداد، كشفت فاخوري أنها وماهر سيتزوّجان في وقت قريب.



كما أكدت أن زواجها سيكون شرعياً لأنها لا تعترف بالزواج المدني.

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