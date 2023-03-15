ما هي فوائد ماسك الفحم الأسود؟

يبيع تجار التجزئة العديد من منتجات البشرة، مثل منظفات الوجه والصابون المحتوي على الفحم النشط. يدعي المصنعون أن هذه المنتجات قد تفيد الجلد بعدة طرق بناءً على الخصائص العامة للفحم المنشط.

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اليك قائمة بالفوائد المحتملة للبشرة التي يمتلكها ماسك الفحم الأسود النشط:

- إزالة الشوائب والتطهير العميق: قد يساعد الفحم النشط في إزالة الشوائب والأوساخ من الجلد وتحسين ملمسه ومظهره.



- التخلص من الزيت الزائد: يمكن أن تبدو البشرة الدهنية لامعة بسبب الإفراط في إنتاج الزهم. الزهم ضروري لحماية البشرة وترطيبها، لكنها يمكن أن تسد المسام ويؤدي إلى ظهور البقع. قد يساعد ماسك الفحم المنشط في السيطرة على إنتاج الدهون.

- إزالة العيوب وحب الشباب: قد تساعد منتجات الفحم المنشط على امتصاص الزيت الزائد. قد يساعد ذلك في إزالة الرؤوس السوداء وتحسين مظهر حب الشباب أو البقع.

- التقليل من ظهور المسام: قد يساعد الفحم النشط في فتح المسام وإزالة خلايا الجلد الميتة عن طريق الارتباط بالبكتيريا والسموم. قد يساعد ذلك في تقليل ظهور المسام المتضخمة.

- اشراق البشرة: استكشفت دراسة أجريت عام 2021 آثار منتج ماسك الفحم المنشط بنسبة 25٪ على جلد اليدين. بعد العلاج لمدة شهر، وجد الباحثون أنه يمكن أن يضيء البشرة الجافة على اليدين ولا يسبب تحسساً.

-عوامل الخطر: إذا لاحظت طفح جلدي أو تحسس عند استخدام ماسك الفحم، فعليك التوقف عن استخدامه.