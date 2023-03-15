لبشرة خالية من التجاعيد ومشدودة بلا تجميل وحقن.. اتبعي هذه النصائح

أصبح الهوس في اجراء عمليات التجميل او حقن "الفيلر" و"البوتكس" عند شريحة كبيرة من الرجال والنساء، حالة نفسية وحتى مرضية في أحيان كثيرة، الا ان عددا من الناس يخضعون لهذا النوع من العلاجات ضمن حالات مرضية معينة، على سبيل المثال وجع الرأس "الشقيقة الماغرين" والاكتاف. بالإشارة الى ان "البوتكس" لم يعد حصرا مادة تجميلية، بل أيضا طبية ويدخل في مجالات كثيرة، منها علاج هبوط المبولة عوضاً عن العمليات الجراحية او اخذ العقاقير والأدوية.

الدكتور محمود الخولي، الصيدلي والباحث في التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، والخبير في العناية بالبشرة والشعر، تحدث لـ "الديار" عن رأيه في اللجوء الى حقن "الفيلر" و"البوتكس" وعمليات التجميل، وعما اذا ممكن الاستغناء عن كل ما يصنف في إطار اجراء تجميلي بحت قد يؤدي بالنتيجة الى تغيير في الملامح الأساسية للإنسان.

يقول خولي: "على مستوى رأي الشخصي، انا لا أحبذ اللجوء إلى عمليات التجميل أو الفيلر والبوتكس. فجميعها تعتمد في إصلاح اي شيء تعرض له الإنسان، كترميم لآثار جراحة أو زراعة الشعر لأصحاب الصلع الوراثي التام". ويضيف: "أما لجهة العناية بالبشرة فاللجوء إلى الإجراءات الجراحية او تلك التي تكون بالخيوط بات مستهلكا لدى عامة الناس، لكن هناك شريحة من المجتمع لا تقوى على دفع التكاليف الباهظة للقيام بهذه الامور".

ويتابع: "لو لجأنا الى التغذية الصحيحة والاعتناء بالجسم من الداخل والخارج من البداية، فسنحافظ على جمالنا لأطول فترة ممكنة، وهذا لن يكلّف الكثير من الأموال كما يعتقد البعض". ويبرهن خولي هذه المعلومات بالدليل فيقول: "يعتبر اليابانيون هم أصحاب أجمل بشرة، وذلك نتيجة استخدامهم ماء الارز واتباع نمط نظام غذائي صحي يحتوي على الخضراوات والفواكه بصورة كبيرة، ومعزز بمضادات التأكسد والعناصر اللازمة لصحة الجسم".

ويتابع: "ايضا يحتل الهنود المراتب الأولى، كونهم من أفضل الشعوب لجهة العناية بجمال شعرهم، فنراهم يعتمدون بشكل كبير على الخضراوات والفواكه في مأكولاتهم، التي تتوفر فيها الفيتامينات المختلفة والمتنوعة، والغنية بمواد تمنع تأكسد الجزيئات الشاردة او كما يعرف "الجذور الحرة" في الجسم الحي"، واشار الى ان التأكسد هو عبارة عن تفاعل كيميائي يقوم بتحويل الالكترونات من مادة معينة الى عامل مؤكسد قد يفسد بعض الخلايا"، ويقول: "قلّما نجد امرأة هندية الا وشعرها جميل وطويل وصحي".

طرق تغنينا عن "البوتكس" و"الفيلر"

واكد الخولي "ان مظاهر العناية بالبشرة من الداخل والخارج تنقسم الى قسمين:

- الجزء الداخلي: ينطلق من اساس التغذية الصحية السليمة كما ذكرت سابقا، والتي تحتوي على اهم الفيتامينات والمعادن المفيدة للبشرة وضد التأكسد، واهمها فيتامين "سي " الذي يعمل على زيادة نضارة ورونق البشرة، الى جانب انه يقاوم ظهور التجاعيد ويحافظ على شبابها، كما يحفّز إفراز الجلوتاثيون داخل الجسم فتزداد البشرة بياضا، ويسرّع انتاج الكولاجين ليعطي البشرة نضارة وحيوية".

وينصح المهتمين/ات بالحفاظ على بشرتهم/ن "الحصول عليه من الفواكه الحمضية مثل: البرتقال والليمون، وايضا في الجوافة والتوت بأنواعه". اما فيتامين "أي" او E فهو حرفيا هام لكل سيد/ة نظرا لفاعليته كمضاد للأكسدة، ويعتبر من العناصر القوية والفتاكة في مقاومة علامات التقدم في العمر، ومكافحة الخطوط الدقيقة، وتحريك الدورة الدموية لتوريد الوجنتين، ويضاعف من روعة الجلد الى جانب حماية الخلايا من التلف او الهرم. وعلى صعيد الشعر يُعدّ من المواد المهمة التي تساهم في تطويله وتقويته وتوقيف التساقط، ويتواجد بكثرة في الخضراوات الورقية مثل: السبانخ، الملفوف، الهندباء، الجرجير، الكزبرة، أوراق الكاري، الرشاد وغيرهم".

- الجزء الخارجي: يجب استعمال مستحضرات طبية بحتة وليست ترويجية، وهي فقط تباع مع الادوية مثل: كريم "اكرتين" لأصحاب البشرة الدهنية، وهو زهيد الثمن وبديل ممتاز "للريتينول" المعروف بأهميته للجلد، وله سمعة حسنة لدى كل من استخدمه، كونه يعطي نتائجاً كالبوتكس والفيلر في حال المداومة عليه. واستعماله كالتالي: يتم وضع جل "بانثينول" كخطوة أولى، ومن ثم يتم اضافة طبقة من "الاكرتين" ثلاث مرات أسبوعيا في المساء، ويترك لمدة لا تتعدّى الـ ٣ ساعات، ثم يغسل جيدا على ان يتم وضع الواقي الشمسي صباحاً".

اما أصحاب البشرة الحسّاسة فعليهم اعتماد كريم "السكينورين" للحصول على وجه خالي من الاحمرار او كما هو معروف REDNESS "، ويحتوي على مادة "الازاليك"، وهو مقشر ممتاز وناجع ويوضع بشكل يومي مرة في المساء. اما من لديهم بشرة الجافة "فعليهم وضع كريم "ديفرين" بنفس الطريقة مرة واحدة في المساء.

ويؤكد الخولي ان تلك الكريمات تعتبر أفضل دواء تجميلي لتجديد وزيادة نضارة البشرة، والمساعدة في تحفيز انتاج الكولاجين داخل الجلد، وبالتالي تزداد البشرة امتلاءً وجمالا. وأبعد من ذلك هذه المستحضرات هي ادوية علاجية بحد ذاتها ولا تعود الى شركات ترويجية.(الديار)