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زوجة باسل خياط بطل مسلسل "الثمن" تعلّق على مشاهده الرومانسية.. هذا ما كشفته (فيديو)

Lebanon 24
15-03-2023 | 03:00
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كشفت ناهد زيدان زوجة النجم السوري باسل خياط أنها كانت تنزعج في البداية من المشاهد الرومانسية التي تجمع زوجها بممثلات أخريات وخاصة في السنة الأولى من زواجهما ولكن بمرور الوقت تعودت وبدأت تنظر للمسلسل بعين الناقد وخاصة مسلسل "الثمن".

 

وأضافت زوجة باسل في حديث لـ ET : "أنا الداعم الأول لباسل ومبسوطة علشانه ومع كل دور بنشتغل على تفاصيله وباسل بيفهم الشخصية ومش بيحفظ الكلام".

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A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

 

يذكر أن مسلسل "الثمن" من بطولة باسل خياط، رزان جمّال، نيقولا معوض، والعمل من إخراج فكرت القاضي، وهو يلاقي حاليا نجاحا كبيرا.

 

وسيتوقف عرض المسلسل في الحلقة الخمسين بسبب عرض الإنتاجات الجديدة الخاصة بموسم دراما رمضان 2023.(البوابة)

 

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