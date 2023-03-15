فنانة لبنانية غائبة تتخطى المحظور.. ظهرت بملابس داخلية وكشفت انها كانت تتعاطى المخدرات! (صور)

منذ فترة طويلة تغيب الفنانة نايا عن الساحة الفنية، فبعد فوزها بلقب برنامج "رقص النجوم" وتخليها عن مدير أعمالها إيلي ديب، اختفت وبدأت تتصرف بطريقة غريبة وتنشر أمورا غريبة ومخيفة في آن على حسابها على تطبيق انستغرام.

وأثارت نايا الجدل مرارا حيث ظهرت بصور مخيفة قرب القبور مرتدية ملابس سوداء وبيضاء، جعلت المتابعين يسألون عن سرّ ما تفعله. كما نشرت صورا شبه عارية.

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وقامت نايا مؤخرا بنشر صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بملابسها الداخلية. وعلقت على الصورة قائلة: "اليوم أنا أعيش. تركت كل أنواع المخدرات والكحول والسجائر وأقضي معظم وقتي في الطبيعة وهي ملجأي وعلاجي. وقطعت الاتصال بالأشخاص السلبيين. اليوم اخترت نفسي. فقط انا".

وتابعت: "أعشق كل ما هو حولي. والحياة التي خلقتها لنفسي".

ومرّت نايا منذ سنوات بأزمة نفسية كبيرة بعد وفاة شقيقها باكراً عن عمر ناهز 22 عاماً، بسبب إصابته بسكتة قلبية، أودت بحياته في تموز 2017.