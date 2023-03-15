بعد اختفائها..عارضة الأزياء اللبنانية الشهيرة تخرج عن صمتها: "تعبت هالسنة وانهار جسمي" (صورة)

بعد اختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة وقلق الجمهور على صحتها، خرجت عارضة الازياء اللبنانية نور عريضة عن صمتها.

وكتبت نور في منشور عبر حسابها على انستغرام قائلة: "لأول مرة بقول اللي بقلبي عن جد. من اكثر الاسئلة و الرسائل اللي وصلت لي بآخر كم شهر بتقول: "وينك نور؟ ما عاد تنشري زي زمان؟ ليه اختفيتي؟ ليه ما منشوفك؟ هالشي رح يأذي شغلك! يمكن الناس ينسوكي! يمكن البراندز ينسوكي!".

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واضافت: "انا من النوع اللي بخبّي مشاعره. ما بحب عبّر و خبّر و اعطي تفاصيل… بس اليوم حسّيت يمكن برتاح اذا بحكي"، مضيفة "هالسنة اللي مرّت كانت الاصعب عليّي..خسرت جدّتي و جدّي بفرق كم شهر.. أنا عايشة مشانهن كنت.. الوحدة بباريس قتلتني".

وتابعت نور: "لازم كون الزوجة، و الام، و الطباخة، و المدرّسة، و ستّ البيت، و سيّدة الأعمال، بلا اي مساعدة.. انا و جورج وحدنا.. صوّرت بالاشهر الماضية المشروع الاصعب بمسيرتي و هو "صوت الناجيات" و من بعد اشهر واسابيع عم شوف الظلم عن قرب، ما زلت لليوم ما تخطّيت هالمشاعر. و صرت حس كل شي ثاني تافه. و السوشيل ميديا تافهة، مقارنة بهالامور. حتّى جسديًّا تعبت هالسنة وانهار جسمي صحيًّا عدّة مرّات.

‎المهمّ… هالمرّة حسّيت يمكن اذا بحكي و بفسّر، ممكن ساعد اي شخص حاسس حالو وحيد و تعبان و ناقصه تشجيع".