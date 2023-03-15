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المرأة

بعد اختفائها..عارضة الأزياء اللبنانية الشهيرة تخرج عن صمتها: "تعبت هالسنة وانهار جسمي" (صورة)

Lebanon 24
15-03-2023 | 06:00
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بعد اختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة وقلق الجمهور على صحتها، خرجت عارضة الازياء اللبنانية نور عريضة عن صمتها.

 

وكتبت نور في منشور عبر حسابها على انستغرام قائلة: "لأول مرة بقول اللي بقلبي عن جد. من اكثر الاسئلة و الرسائل اللي وصلت لي بآخر كم شهر بتقول: "وينك نور؟ ما عاد تنشري زي زمان؟ ليه اختفيتي؟ ليه ما منشوفك؟ هالشي رح يأذي شغلك! يمكن الناس ينسوكي! يمكن البراندز ينسوكي!".

واضافت: "انا من النوع اللي بخبّي مشاعره. ما بحب عبّر و خبّر و اعطي تفاصيل… بس اليوم حسّيت يمكن برتاح اذا بحكي"، مضيفة "هالسنة اللي مرّت كانت الاصعب عليّي..خسرت جدّتي و جدّي بفرق كم شهر.. أنا عايشة مشانهن كنت.. الوحدة بباريس قتلتني".

 

وتابعت نور: "لازم كون الزوجة، و الام، و الطباخة، و المدرّسة، و ستّ البيت، و سيّدة الأعمال، بلا اي مساعدة.. انا و جورج وحدنا.. صوّرت بالاشهر الماضية المشروع الاصعب بمسيرتي و هو "صوت الناجيات" و من بعد اشهر واسابيع عم شوف الظلم عن قرب، ما زلت لليوم ما تخطّيت هالمشاعر. و صرت حس كل شي ثاني تافه. و السوشيل ميديا تافهة، مقارنة بهالامور. حتّى جسديًّا تعبت هالسنة وانهار جسمي صحيًّا عدّة مرّات.

المهمّ… هالمرّة حسّيت يمكن اذا بحكي و بفسّر، ممكن ساعد اي شخص حاسس حالو وحيد و تعبان و ناقصه تشجيع".

 

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