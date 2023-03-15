اليك كيفية استخدام الزيوت الباردة لعلاج بشرتكِ

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تعتبر الزيوت المعصورة على البارد مكوناً شائعاً في روتين العناية بالبشرة الطبيعي، ويتم استخراج هذه الزيوت من المكسرات والبذور والفواكه، باستخدام عملية لا تنطوي على حرارة أو مواد كيميائية، والتي يمكن أن تساعد على الحفاظ على مغذياتها الطبيعية وخصائصها المفيدة.فوائد الزيوت المعصورة على البارد للبشرة1. الترطيبالزيوت المعصورة على البارد غنية بالأحماض الدهنية الأساسية، التي تساعد على تغذية وترطيب البشرة، وتشكل حاجزاً وقائياً يحبس الرطوبة، ويمنع الجفاف والتقشر.2. مكافحة الشيخوخةتحتوي الزيوت المعصورة على البارد على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة والشيخوخة المبكرة. ويمكن أن تساعد أيضاً على تحفيز إنتاج الكولاجين ما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.3. مضاد للالتهاباتالعديد من الزيوت المعصورة على البارد لها خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد على تهدئة البشرة، يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لمن لديهن بشرة حساسة أو معرضة لحب الشباب.كيفية استخدام الزيوت المعصورة على البارد للبشرة1. التطهيريمكن استخدام الزيوت المعصورة على البارد كمنظف طبيعي لإزالة المكياج والشوائب من الجلد، ما عليكِ سوى تدليك الزيت على بشرتك، ثم استخدام قطعة قماش مبللة دافئة لمسحه برفق.2. الترطيبيمكن استخدام الزيوت المعصورة على البارد كمرطب للوجه والجسم، ضعي بضع قطرات على بشرتكِ ودلكيها بحركات دائرية، وللحصول على أفضل النتائج، استخدميه بعد التنظيف والتوحيد.3. الخلط مع منتجات العناية بالبشرة الأخرىيمكنك، أيضاً، مزج الزيوت المعصورة على البارد مع منتجات العناية بالبشرة الأخرى لتعزيز فوائدها. على سبيل المثال، يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت ثمر الورد إلى المرطب للمساعدة في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد. (زهرة الخليج)