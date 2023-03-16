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المرأة

هل ينصح بطلاء الاظافر عند الاصابة بالفطريات؟

Lebanon 24
16-03-2023 | 00:00
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تصيب فطريات الأظافر ما يقرب من 14% من الأشخاص، بحسب بيانات صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وبالرغم من ان التهابات فطريات الأظافر لا تكون مؤلمة على الدوام، لكنها تظل مبعث قلق من الناحية الجمالية لكثير من النساء، فهي كفيلة بشعورهن بعدم الارتياح حال إقدامهن على بعض المناسبات.
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وقد يلجأن نتيجة لذلك إلى طلاءات أظافرهن المفضلة على أمل إخفاء المشكلة، لكن الخبراء ينبهون إلى أن القيام بذلك قد لا يؤدي سوى لتفاقم الحالة وتزايدها سوءا بالفعل.

ولو كانت الأظافر تُعالَج باستخدام أدوية موضعية، فلا ينصح عموما باستخدام طلاء الأظافر؛ لأنه سيعمل كعامل مانع للتسرب، إذ سيُبقِي على الرطوبة أسفل الظفر؛، ما يخلق بيئة مثالية لاستمرار نمو الفطريات، وهو ما نبه إليه باحثون من كليفلاند كلينك.


كما ان الاحتفاظ بطبقة من الطلاء على الأظافر المصابة طوال اليوم بشكل يومي قد يؤدي أيضا إلى تفاقم العدوى.


وفي السياق، أوضح إختصاصي معالجة الأقدام، جوي رولاند، أن القيام بذلك قد يؤدي لامتصاص الظفر للصبغة بصورة تدريجية، خاصة الظلال الداكنة لطلاء الأظافر؛ ما ينتج عنه تغير اللون، الجفاف ونمو الفطريات.


إذاً، لا مجال لاستخدام طلاء الأظافر حال إصابتها بفطريات؟ الإجابة ببساطة "ليس بالضرورة"، فإذا لم تجدي أمامك أي خيار آخر وكان طلاء الأظافر هو خيارك الوحيد، فيمكنك استخدامه لأقل وقت ممكن. فمثلا لو تخططين لحضور زفاف منتعلة حذاءً مفتوحا من الأمام، فمن الضروري إزالة الطلاء بعد الحفل.


وعن اللجوء الى طلاء الأظافر المضاد للفطريات، لا يُوصَى بمثل هذه المنتجات كحل على المدى البعيد أيضا. فهو ولو كان يتيح بيئة أفضل من طلاء الأظافر العادي، فلا يُنصَح باستخدامه للعلاج ويجب إزالته فور العودة للمنزل مباشرة.


وأخيرا، في حال اكتشافك أية آثار دالة على احتمال إصابة أظافرك بفطريات، فيجب الرجوع لطبيب الجلدية للتشخيص ومن ثم تحديد العلاجات المناسبة.
المصدر: فوشيا
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