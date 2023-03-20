في عيد الأم.. نصائح نفسية للنساء اللواتي يعانين من مشاكل الخصوبة والعقم

عيد الأم هو وقت مميز للاحتفال، ولكنه قد يكون أيضاً مصدراً للألم بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من مشاكل الخصوبة والعقم. وقد شاركت غويندا بيرنز، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "من أجل الحمل"، مع صحيفة "إندبندنت" نصائح للنساء اللواتي يعانين من مشاكل الخصوبة لقضاء عيد الأم بطريقة تخلو من المشاعر السلبية.

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في ما يلي النصائح:



- ضعي خطة لهذا اليوم: بدلاً من مجرد الاستيقاظ مع الشعور بالاحباط والبؤس، تقترح بيرنز وضع خطة مسبقة لقضاء هذا اليوم بالشكل الأمثل دون أن تتأثري بأي مشاعر سلبية قد تحدث لك في عيد الأم، وهذا سيمكنك من السيطرة على مشاعرك التي يمكن أن تساورك في هذا اليوم.





- افعلي ما تريدين: لا بد أن تكون هناك إشارات لا حصر لها إلى احتفالات عيد الأم على وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك إذا كنت لا ترغبين في مشاهدة صور باقات كبيرة من الزهور وصناديق الشوكولاتة المقدمة للأمهات المحظوظات، فمن السهل جداً الابتعاد عن المنصات الاجتماعية.





- انت لست وحدك: أنت لست الشخص الوحيد الذي لن يستمتع بعيد الأم، لذا يمكن أن يساعدك التحدث إلى النساء الأخريات اللواتي يعانين من نفس مشكلتك، سواء كان ذلك عبر الاجتماع مع الصديقات اللواتي ليس لديهن أطفال، أو التواصل مع الأشخاص في مجموعات الخصوبة.