Advertisement

المرأة

الإعلامية رابعة الزيات تُفاجئ الجمهور بالكشف عن عمرها.. كم تبلغ؟ (فيديو)

Lebanon 24
21-03-2023 | 05:10
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكدت الإعلامية رابعة الزيات انها ما زالت تفتقد والدتها كثيرا، وذلك بعد مرور عامين تقريبا على رحيلها، متمنية أن تبقى فخورة بها وبما تحققه من نجاحات في عملها الإعلامي.

 

وعبّرت الزيات عن شوقها لحضن والدتها التي كانت سندها في الحياة، مشيرة إلى أن كل اللحظات التي جمعتهما لا يمكن أن تنساها، وعلقت: "كانت تلبسني تياب حلوة، وتسرحلي شعري وتدلعني كتير".

 

وأضافت: "كانت فخورة بي، ولكن لسوء الحظ تزامن نجاحي مع فترة مرضها. كل خطوة ناجحة أقوم بها أشعر أنها إلى جانبي وسعيدة بما وصلت إليه".

 

وفيما يتعلق بعلاقتها بأولادها، أشارت إلى أنها كانت تشعر بتقصير تجاههم في بعض الأحيان نظرا لانشغالاتها الدائمة، وهذا ما جعلها تتأنى في نوعية الوقت الذي تختاره لكي تمضيه برفقتهم.

 

وكشفت رابعة أن ابنها علي لم يحدد موعد زواجه حتى الآن رغم إعلان خطوبته منذ أشهر، معلقة: "قرروا إعطاء نفسهم وقتا قبل الارتباط".

 

وأعربت عن سعادتها بإيجاد ابنها لشريكة حياته، لافتة إلى أنها تتمنى أن يؤسس عائلة وتصبح في وقت قريب "جدّة"، مؤكدة أنها لا تشعر بالخوف من تقدمها في العمر، كاشفة أنها باتت تبلغ الـ52 عاما.(فوشيا)

 

 

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
06:00 | 2023-03-23
03:00 | 2023-03-23
00:00 | 2023-03-23
17:00 | 2023-03-22
15:00 | 2023-03-22
12:00 | 2023-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website