"إيه السنان دي هتطلع كده إزاي".. هند صبري تتعرض للتنمر من خبيرة تجميل!

كشفت الفنانة هند صبري عن تعرضها للتنمر من خبيرة تجميل بسبب أسنانها خلال أول عمل فني تشارك فيه.

وأكدت هند صبري خلال لقائها في برنامج "كلام نواعم" أن الموقف المحرج كان سبباً في تألقها فيما بعد، لأنها قررت الاعتماد على موهبتها في مهنة التمثيل، دون استغلال شكلها أو الهوس بجمالها.

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وقالت: "في أول فيلم شاركت فيه عندما سمعت خبيرة التجميل تتكلم مع مخرجة الفيلم وتقول إيه السنان دي هتطلع كده إزاي".

وتابعت هند صبري: عندما قالت هذه الجملة هي تحدثت أمامي لكنها ظنت أنني لم أسمعها، وبعد 10 سنوات من هذه الواقعة التقيت بها في فيلم آخر، وكنت قد أصبحت مشهورة وأخبرتها أنني سمعتها.

وأضافت: "شكرت خبيرة التجميل في نفس اللحظة لأنها جعلتني أنظر إلى المرآة وأفكر، فأنا لم أعتمد يوماً على شكلي ولا أشعر بأن الشكل هو ما يجعل ممثلة تنجح". (سيدتي)