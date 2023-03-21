Advertisement

المرأة

"إيه السنان دي هتطلع كده إزاي".. هند صبري تتعرض للتنمر من خبيرة تجميل!

Lebanon 24
21-03-2023 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1049424-638149948632618687.png
Doc-P-1049424-638149948632618687.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة هند صبري عن تعرضها للتنمر من خبيرة تجميل بسبب أسنانها خلال أول عمل فني تشارك فيه.
 
 
وأكدت هند صبري خلال لقائها في برنامج "كلام نواعم" أن الموقف المحرج كان سبباً في تألقها فيما بعد، لأنها قررت الاعتماد على موهبتها في مهنة التمثيل، دون استغلال شكلها أو الهوس بجمالها.
Advertisement
 
وقالت: "في أول فيلم شاركت فيه عندما سمعت خبيرة التجميل تتكلم مع مخرجة الفيلم وتقول إيه السنان دي هتطلع كده إزاي".
 
 
وتابعت هند صبري: عندما قالت هذه الجملة هي تحدثت أمامي لكنها ظنت أنني لم أسمعها، وبعد 10 سنوات من هذه الواقعة التقيت بها في فيلم آخر، وكنت قد أصبحت مشهورة وأخبرتها أنني سمعتها.
 
 
وأضافت: "شكرت خبيرة التجميل في نفس اللحظة لأنها جعلتني أنظر إلى المرآة وأفكر، فأنا لم أعتمد يوماً على شكلي ولا أشعر بأن الشكل هو ما يجعل ممثلة تنجح". (سيدتي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
06:00 | 2023-03-23
03:00 | 2023-03-23
00:00 | 2023-03-23
17:00 | 2023-03-22
15:00 | 2023-03-22
12:00 | 2023-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website