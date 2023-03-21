نصائح تحتاجها كل أم لتبقى بصحة جسدية ونفسية جيدة

الأمومة مهمة شاقة تتطلب الكثير من الاهتمام بصحتكِ الجسدية والنفسية حتى تستطيعي أداء دوركِ على أكمل وجه تجاه أطفالكِ وأسرتكِ.

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إليك نصائح للبقاء بصحة جسدية ونفسية جيدة:- التركيز على تعلم مهارات الأمومة: هناك نصائح مختلفة يمكن العمل عليها لمساعدة الأمهات على اكتساب الثقة وتقليل التوتر، وتشمل هذ النصائح ما يلي: الاتساق مع المكافآت والعواقب؛ رسم الحدود الواضحة لأطفالكِ وإجراء تواصل مفتوح ومستمر مع أطفالكِ.- الحرص على ممارسة الرعاية الذاتية: يجب تقسيم الرعاية الذاتية إلى أربع فئات، وهي العقلية والجسدية والعاطفية والروحية، مع التركيز على كل من هذه المجالات الأربعة، كما يمكننا وضع خطة لمنع الإرهاق والضغط النفسي أو التعافي منه.- اتباع نظام غذائي صحي: النساء أكثر عرضة للإصابة بالمشاكل الصحية نتيجة عادات الأكل السيئة بمقدار الضعف، لذلك من الضروري اختيار أطعمة مفيدة ولا تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو الأملاح مع الحرص على تناول الفاكهة والخضروات يوميًا.- تعلُّم الثقة بالأولاد: عندما يكبر الأطفال ويتغيرون، يتغيّر دور الأم أيضًا، وقد يكون الأمر مخيفًا أن تري طفلكِ يكتسب المزيد من الاستقلال ويدخل في النهاية إلى العالم كشخص بالغ، وقد حان الوقت لتثقي في المهارات التي علمتها لطفلكِ وتثقي في الشخص الذي ربيته ليصبح ما هو عليه، ويمكن القيام بذلك عن طريق السماح له بأداء المهام البسيطة، مثل السماح له بإيقاظ نفسه للمدرسة، أو القيام بأشياء أكبر في مرحلة المراهقة مثل القيادة أو الذهاب إلى الكلية، فمن الضروري أن نسمح لأولادنا قدراً من الاستقلالية مع تقدمهم في السن.- ممارسة الرياضة: الأمهات منغمسات في الأعمال المنزلية لدرجة أنهن لا يهتممن بلياقتهن البدنية، لذلك من الضروري أن تهتم كل أم بممارسة الرياضة حتى لو كان الأمر مقتصراً على 15 دقيقة من المشي أو تمارين اللياقة البدنية البسيطة في المنزل التي يُمكن الحصول عليها من مقاطع فيديو اليوتيوب أو تطبيقات الهاتف بسهولة.- شرب الكثير من الماء: في ظل انشغالكِ يوميًا بمهامكِ المنزلية والعناية بأطفالك قد تنسين شرب ما يكفي من الماء، وهو ما يعرّض جسمكِ للكثير من المشاكل الصحية. لذلك احرصي على شرب كمية كافية من الماء والعصائر الصحية ومشروبات التخلص من السموم، لمساعدة جسمكِ على البقاء رطبًا والحفاظ على صحتكِ بأفضل حال.