الممثلة الشهيرة أمام المحكمة بسبب حادثة تعود لعام 2016.. اليكم التفاصيل

تمثل الممثلة الشهيرة غوينيث بالترو أمام المحكمة الأميركية، بسبب بلاغ مقدم من طبيب العيون المتقاعد تيري ساندرسون بقضية تعود لعام 2016.



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وأكد ساندرسون أن بالترو والأشخاص المرافقين لها، كانوا يتزحلقون على المنحدرات بشكل متهور لدرجة أنهم اصطدموا به وتركوه على الأرض وواصلوا نزولهم إلى Deer Valley Resort، وهو جبل للتزلج.





محامو ساندرسون قالوا في الدعوى القضائية "أن خروج غوينيث بالترو عن نطاق السيطرة، أدى بموكلهم إلى فقدانه الوعي والتسبب في أربعة كسور بالأضلاع وإصابات خطيرة أخرى، وبعد الإصابة نهضت بالترو واستدارت وانطلقت بعيدًا، وتركت ساندرسون ملقى في الثلج ومصاب بجروح كبيرة". ومن المقرر أن تحاكم غوينيث بالترو في دعوى قضائية رفعها ساندرسون، وقال فيها إن "الممثلة المؤثرة في أسلوب الحياة اصطدمت به بعنف في عام 2016 أثناء التزلج، في ولاية يوتا".وأكد ساندرسون أن بالترو والأشخاص المرافقين لها، كانوا يتزحلقون على المنحدرات بشكل متهور لدرجة أنهم اصطدموا به وتركوه على الأرض وواصلوا نزولهم إلى Deer Valley Resort، وهو جبل للتزلج.محامو ساندرسون قالوا في الدعوى القضائية "أن خروج غوينيث بالترو عن نطاق السيطرة، أدى بموكلهم إلى فقدانه الوعي والتسبب في أربعة كسور بالأضلاع وإصابات خطيرة أخرى، وبعد الإصابة نهضت بالترو واستدارت وانطلقت بعيدًا، وتركت ساندرسون ملقى في الثلج ومصاب بجروح كبيرة".

وامتدت القضية لسنوات منذ وقوع الحادثة عام 2016، حيث رفع ساندرسون دعوى قضائية ضد بالترو مقابل 300 ألف دولار، زاعمًا أن حادث بارك سيتي كان نتيجة الإهمال وتركه يعاني من إصابات جسدية واضطراب عاطفي.





كما اتهم ساندرسون شركة Deer Valley وموظفيها بالتورط بسبب عدم تقديم معلومات كاملة حول تقارير الحوادث وعدم اتباع سياسات أمن المنتجع.



وبعد سحب الدعوى الأولية التي رفعها للحصول على 3.1 مليون دولار، قام ساندرسون بتعديل الدعوى ويسعى الآن للحصول على 300 ألف دولار. (et بالعربي)