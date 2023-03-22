تطلب 350 ساعة لإنجازه.. تايلور سويفت تتألق بفستان زهري من زهير مراد

عادت تايلور سويفت إلى المسرح بجولة غنائية جديدة، بعد خمس سنوات من التوقف عن الجولات الغنائية.

وانطلقت الجولة يوم الجمعة الماضي من غليندال في أريزونا، وقد أحيت تايلور في المكان نفسه حفلين على مدى يومين الجمعة والسبت، لتكمل جولتها في لاس فيغاس يوم الجمعة المقبل حيث تحيي حفلين أيضاً.

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وتنوعت اطلالات تايلور في الليلتين الأولى والثانية، حيث وصل بعضها إلى 13 إطلالة في الليلة الواحدة.





وفي إحدى إطلالات الليلة الثانية، تألقت تايلور بفستان كالأميرات باللون الزهري من تصميم زهير مراد. وتم تصميم هذا الفستان الذي احتاج الى نحو 350 ساعة خصيصاً لتايلور.

وقال زهير مراد ان الفستان تم تصميمه يدوياً في ورشة عمل امتدت لنحو 350 ساعة، وقد تم تزيينه بدقة بالكريستال والترتر. (et بالعربي)