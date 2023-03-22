Advertisement

المرأة

تطلب 350 ساعة لإنجازه.. تايلور سويفت تتألق بفستان زهري من زهير مراد

Lebanon 24
22-03-2023 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1049661-638150701645120882.jpg
Doc-P-1049661-638150701645120882.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عادت تايلور سويفت إلى المسرح بجولة غنائية جديدة، بعد خمس سنوات من التوقف عن الجولات الغنائية.
 
وانطلقت الجولة يوم الجمعة الماضي من غليندال في أريزونا، وقد أحيت تايلور في المكان نفسه حفلين على مدى يومين الجمعة والسبت، لتكمل جولتها في لاس فيغاس يوم الجمعة المقبل حيث تحيي حفلين أيضاً.
Advertisement
 
وتنوعت اطلالات تايلور في الليلتين الأولى والثانية، حيث وصل بعضها إلى 13 إطلالة في الليلة الواحدة.


وفي إحدى إطلالات الليلة الثانية، تألقت تايلور بفستان كالأميرات باللون الزهري من تصميم زهير مراد. وتم تصميم هذا الفستان الذي احتاج الى نحو 350 ساعة خصيصاً لتايلور.
 
 
وقال زهير مراد ان الفستان تم تصميمه يدوياً في ورشة عمل امتدت لنحو 350 ساعة، وقد تم تزيينه بدقة بالكريستال والترتر. (et بالعربي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
06:00 | 2023-03-23
03:00 | 2023-03-23
00:00 | 2023-03-23
17:00 | 2023-03-22
15:00 | 2023-03-22
12:00 | 2023-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website