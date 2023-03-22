صور من كواليس تصوير مسلسل صبايا 6.. هكذا ظهرت ديمة بياعة وشكران مرتجى

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من كواليس تصوير مسلسل صبايا 6 الذي سيبدأ عرضه في رمضان 2023.

وتشارك في العمل: جيني إسبر، ميرنا شلفون، ديما بياعة، لين ضحية، نظلي الرواس، جوان الخضر، شكران مرتجى، أندريه سكاف.

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ومسلسل صبايا هو مسلسل كوميدي سوري يحكي قصة فتيات يعشن في منزل واحد وما يتخلل ذلك من أحداث ومغامرات متفرقة ضمن إطار اجتماعي كوميدي خفيف، وتسعى كل من الصبايا لتحقيق طموحاتهن المختلفة بين الحب والسفر والزواج وغيره، حيث يعشن العديد من المغامرات الدرامية الاجتماعية.

وسيتم بث مسلسل صبايا الجزء 6، عبر شاشة قناة سوريا دراما وmbc ومنصة شاهد وقناة أبو ظبي. (et بالعربي)